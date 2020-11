Basket, la Benacquista Latina cede a Napoli: 81-60

Shares

LATINA – La Benacquista Assicurazioni Latina Basket sul parquet del PalaBarbuto riesce a tenere testa ai padroni di casa della Gevi Napoli Basket soltanto fino alla prima parte della terza frazione di gioco, poi si è arresa alla superiorità della corazzata campana con il risultato finale, fin troppo severo, di 81-60 e non riesce a conquistare l’accesso alla Final Eight di Supercoppa. Una partita difficile per i nerazzurri di fronte a un avversario di grande caratura che, nonostante le tre partite disputate in una settimana, ha dato prova di grande intensità affidandosi ai tanti giocatori esperti che ne compongono il roster.