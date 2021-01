Benacquista Latina Basket sconfitta dal Ravenna

La Benacquista Assicurazioni Latina Basket gioca al Pala Costa la gara valevole per la 12^ gara del Campionato di Serie A2 Old Wild West contro i padroni di casa dell’Orasi Ravenna, ma non sfata il tabù della vittoria in trasferta. Non bastano Capitan Raucci con i suoi 18 punti, il regista Passera con i 7 assist distribuiti ai compagni, la ritrovata verve di Baldasso che ha messo a referto 15 punti tirando con il 56% dalla lunga distanza, la grinta di Benetti, anche lui molto preciso nel tiro da 3 punti (75% 3/4), l’importanza di Gilbeck nel pitturato con 10 punti realizzati e 2 stoppate rifilate agli avversari. I nerazzurri si arrendono al team romagnolo sul risultato di 95-76 dopo aver giocato una prima parte di gara alla pari lottando con determinazione. Nel secondo tempo si sono rivelati decisivi per la formazione di casa i canestri di Givens e Simioni che hanno inciso notevolmente sull’esito del match.