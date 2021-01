“Contrari allo skate park? Restituirà ai Giardinetti di Latina decoro e socialità”

LATINA – La Vans lo sponsorizza da molti anni quando gira il mondo con la sua tavola per gareggiare. E’ uno skaters, Jacopo Picozza, campione italiano 2007 di Skateboard, oggi tra i promotori del progetto per la realizzazione di uno Skate Park a Latina. “Diciamo che ho un ruolo di intermediazione tra l’Amministrazione, l’associazione Città Sport Cultura e il gruppo skaters di Latina”, spiega Picozza che sta vivendo molto male le critiche arrivate di recente su quello che per tanti è un sogno che si avvera.

Il progetto è stato approvato e finanziato e, a primavera, se tutto andrà bene, se ne potrebbe vedere la luce. Ma le polemiche non mancano e alcuni lanciano addirittura accorati allarmi considerando a rischio l’integrità di Parco Falcone e Borsellino. In realtà, nello “spicchio” dei Giardinetti scelto per realizzare l'”onda”, c’è la vecchia pedana in cemento storicamente dedicata al pattinaggio a rotelle che ha visto crescere generazioni di latinensi.

“Sono stupito e dispiaciuto, non vedo quale sia il problema. L’idea è quella di usare il cemento esistente, non di aggiungerne altro. La pista nascerà tra gli alberi, in una zona che da anni è in abbandono, degradata, di cui nessuno si è mai occupato. E, l’intervento previsto dal progetto, servirà non solo a rivalutare lo spazio, ma a restituire al Parco di Latina la sua funzione di aggregazione, di socialità, che ha ormai perso”, sottolinea Picozza ricordando che nelle città di tutta Europa questo tipo di strutture sorgono proprio nei parchi pubblici.

Ne abbiamo parlato con lui su Radio Immagine

Lo Skateboarding è stato riconosciuto di recente dal CIO (il Comitato Olimpico) tra le nuove discipline inserite come eventi addizionali nel programma olimpico dei XXXII Giochi di Tokyo 2020 che si apriranno (a causa del Covid) il 23 luglio 2021. In Italia è affiliato alla Fisr (la Federazione italiana Sport Rotellistici).