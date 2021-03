A Latina anche la polizia locale in campo per i controlli alla zona rossa

LATINA – Fare in modo che la zona rossa raggiunga il suo scopo che, altro non è, se non la riduzione dei casi di contagio da covid che nell’ultimo mese sono andati crescendo a un ritmo sostenuto. Per questa ragione a Latina sono stati rafforzati i controlli del territorio da parte delle forze dell’ordine anche con il coinvolgimento della Polizia Locale di Latina. I vigili urbani si muoveranno in questo caso sotto il coordinamento della Questura con sei pattuglie distribuite su due turni giornalieri.

“La finalità è quella di contribuire affinché le più rigide misure restrittive adottate dal Governo per le prossime settimane, raggiungano quanto più efficacemente lo scopo di limitare il diffondersi del contagio, riportandoci il prima possibile verso quella quotidianità di vita e di lavoro che tanto desideriamo”, si legge in una nota del Comune. Da ieri con l’ingresso del Lazio nella zona rossa, la chiusura delle attività commerciali non essenziali ha generato subito una drastica riduzione del traffico e della presenza di persone in strada.