A San Felice Circeo la domenica “gialla” dei surfisti: tutti in mare a prendere le onde

SAN FELICE CIRCEO – Una cinquantina di surfisti si sono dati appuntamento domenica davanti al Carrubo, sul lungomare di San Felice Circeo per prendere le onde lunghe che si formavano a pochi metri da riva, in un punto diventato ormai ritrovo abituale per gli appassionati di tavole. Un colpo d’occhio incredibile per i tanti che hanno trascorso l’ultima giornata di zona gialla nella località costiera e che si sono giduti lo spettacolo dalla strada.

Decisamente più temerari, i surfisti che hanno scelto Torre Fico, nella baia tra il porto e il Promontorio del Circeo, dove le onde erano decisamente più imponenti.