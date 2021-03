“Il Lazio pronto a ripartire domattina con Astra Zeneca”

LATINA – “Siamo pronti a ripartire riattivando le sedi vaccinali già domani mattina con tutti coloro che sono prenotati per la somministrazione del vaccino Astrazeneca”. Lo ha detto pochi minuti dopo la decisione dell’Ema che ha dichiarato sicuro il siero dell’azienda anglo-svedese e non associabile a casi di trombosi . “Siamo in attesa che AIFA si pronunci per rimuovere il divieto di utilizzo del vaccino Astrazeneca dopo il pronunciamento da parte di EMA. Ora non si perda altro tempo”, ha detto D’Amato.

Se così sarà sul territorio provinciale di Latina riaprirà il centro sociale per anziani Vittorio Veneto e il Fiorini di Terracina. Annunciato un sms per avvertire i prenotati sul nuovo appuntamento nella stessa sede vaccinale scelta in precedenza.