Incidente alla Chiesuola, la vittima è un infermiere di Latina

LATINA – E’ un infermiere di Latina che prestava servizio al Policlinico Umberto I di Roma, la vittima dell’incidente stradale avvenuto sabato sera intorno alle 21,40 in via Chiesuola alle porte del capoluogo pontino. Giuseppe Di Dona, 58 anni, era alla guida di un Fiat Doblò quando per ragioni ancora in corso di accertamento è finito fuori strada.

Sul posto, dopo l’allarme lanciato da alcuni automobilisti di passaggio sono arrivati i vigili del fuoco, il 118 e i carabinieri, ma per il conducente non c’era nulla da fare.

Secondo quanto si apprende l’operatore sanitario rientrava dal turno di lavoro. Spetterà ai carabinieri ricostruire la dinamica e le cause dell’incidente. Il magistrato di turno ha disposto l’esame sul corpo.