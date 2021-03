Timbrano il cartellino ma non sono al lavoro: denunciati due infermieri del 118 di Latina

LATINA – Sono stati sospesi dal servizio pubblico per dieci mesi e dovranno restituire quanto indebitamente percepito, due infermieri dell’Ares l’agenzia regionale di emergenza sanitaria, dipendenti della centrale operativa del 118 di Latina. Sono un sessantenne e un 54 enne entrambi residenti a Terracina accusati di concorso in truffa aggravata ai danni dello Stato per aver attestato falsamente la propria presenza in servizio alterando il sistema di rilevazione delle presenze. Ben 58 volte, in soli due mesi di indagine, la timbratura del badge è avvenuta con queste modalità.

L’operazione Trincee è stata condotta dai militari del NAS di Latina dopo la segnalazione in Procura e ha portato al sequestro preventivo di una somma di circa 1500 euro.