Incidente sulla Pontina verso Roma, code sul tratto di Pomezia

LATINA – Un incidente stradale che si è verificato sulla Pontina poco dopo le 9,30 di questa mattina, fortunatamente senza gravi conseguenze, ha coinvolto un camion e un’auto sulla corsia nord, in direzione di Roma, tra Pomezia e Via Monte D’Oro, con conseguenze pesanti per il traffico. Per consentire la rimozione dei mezzi dalla sede stradale, la pattuglia della Polizia Stradale di Aprilia, ha deviato le auto sulla collaterale. La strada è ora riaperta e la coda in via di smaltimento.