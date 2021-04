Latina, fuori strada dopo la curva, codice rosso per due ragazze di Cisterna. Cinque feriti a Campoverde

LATINA – Due ragazze di 25 e 26 anni sono finite una al Goretti e una trasferita in eliambulanza al San Camillo di Roma dopo un incidente avvenuto a Latina. Sei persone, tra cui tre bambini trasferiti al Bambin Gesù di Roma, invece in uno scontro tra due auto a Campoverde. E’ di otto feriti il bilancio della domenica sulle strade della provincia di Latina.

A Campoverde, il frontale tra due auto avvenuto in Via Virgilio nel tardo pomeriggio di domenica 25 aprile, tra una Fiat 500 su cui si trovavano papà e una bambina e una Jeep su cui viaggiavano una coppia con i due figli di 7 e 9 anni di Pomezia. Nell’impatto le due auto hanno perso entrambe la ruota anteriore e hanno carambolato. Tutti in codice rosso gli occupanti delle due vetture con i piccoli trasportati a Roma.

Alle porte di Latina, in Via Torre la Felce sempre nel tardo pomeriggio, una Y con due ragazze a bordo diretta a Cisterna, per un errore in curva è uscita di strada. Prima di ribaltarsi l’auto ha sfiorato un grosso cippo stradale e poi un albero. Dopo i soccorsi operati da 118 e vigili del fuoco, una delle due ragazze è stata portata a Roma in eliambulanza, una al Goretti. Sarà la polizia locale intervenuta per i rilievi a dover ricostruire la dinamica e le cause di quanto accaduto. Disposti i controlli alcolemici.