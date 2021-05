Aprilia, Birillo ucciso dalle bastonate

APRILIA – Non ce l’ha fatta Birillo, il Labrador che ieri sera era scomparso dalla sua abitazione e per cui i proprietari avevano lanciato l’allarme. E’ la stessa padrona, Olga, a raccontare quanto accaduto sulla pagina Facebook di Fossignano: “Birillo, il nostro adorato Labrador che avevamo perso ieri in serata, e che avevamo ritrovato stanotte, è morto. È morto dalle bastonate ricevute selvaggiamente. Abbiamo tentato di salvarlo portandolo in ben due cliniche veterinarie ma ormai era dolorante e paralizzato a causa di una zampa rotta e della schiena spezzata dai colpi ricevuti, come ci hanno spiegato i veterinari analizzando le lastre. Vi scrivo questo per avvertirvi di che razza di BESTIE INFAMI esistono ancora in giro anche dalle nostre parti e che si macchiano di crimini così odiosi e atroci, contro esseri assolutamente docili ed indifesi. Ringrazio chi ci aveva segnalato l’avvistamento dei nostri cani e ha cercato di aiutarci. Se qualcuno avesse visto qualcosa non esiti a contattarci. È giusto per tutti che certi reati vengano denunciati alle autorità e non restino impuniti. 3294877708”.