Benacquista Latina Basket sconfitta in casa dell’Orlandina: 91-74

LATINA – Trasferta amara in Sicilia per la Benacquista Assicurazioni Latina Basket, che a Capo d’Orlando si arrende all’Orlandina Basket (91-74).

I nerazzurri dopo una buona partenza, hanno subito l’energia degli avversari e nonostante abbiano provato a recuperare in diverse occasioni parte del divario, i tanti errori dalla lunetta, ma anche le numerose sfortunate conclusioni al tiro in azione non hanno permesso alla squadra pontina di conquistare i due punti in palio.

Il girone di andata si conclude quindi con la Benacquista a quota 8 punti e il prossimo appuntamento vedrà gli uomini di coach Gramenzi affrontare Casale Monferrato nella prima gara di ritorno al PalaBianchini in programma sabato 8 maggio alle ore 18:00.