Incidente sulla Pontina a Pomezia, atterra l’eliambulanza

APRILIA – Ci sono feriti in un incidente stradale avvenuto questa mattina intorno alle 7 sulla Pontina a Pomezia, sulla corsia sud in direzione di Latina. A scontrarsi per ragioni al vaglio della Polizia stradale, sono state due auto. Sul posto al km 31300 a Selva dei Pini è stata fatta atterrare l’eliambulanza. Entrambe le corsie sono state chiuse per consentire l’intervento in sicurezza. Dopo le 9 l’arteria è stata riaperta e il traffico ha ripreso a defluire.