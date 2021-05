Covid-19, inaugura l’Hub vaccinale alla Rossi Sud sulla via del Monti Lepini

LATINA – Si apre oggi a Latina il nuovo hub vaccinale alla Ex Rossi Sud, sarà il più grande della provincia di Latina. La partenza con 250 somministrazioni al giorno con personale della Asl, consentirà di incrementare ancora la campagna vaccinale in vista dell’ulteriore accelerazione che si avrà fra circa due settimane quando, completati i lavori nei padiglioni, la Croce Rossa prenderà in carico la struttura per arrivare a circa 2000 somministrazioni al giorno che si aggiungeranno alle 4000 circa di oggi. Via anche alle prenotazioni presso i medici di famiglia che da oggi riceveranno il vaccino Moderna.

Intanto in provincia di Latina i contagi sono tornati nella media dell’ultimo periodo dopo lo strappo di sabato: sono stati 47 e nessun decesso al Goretti.

I nuovi casi sono emersi a Aprilia 5, Castelforte 1, Cisterna di Latina 2,Cori 2, Fondi 5, Formia 3, Latina 5, Lenola 1, Minturno 9, Norma 3, Pontinia 2, Sabaudia 4, San Felice Circeo 1, Sperlonga 1, Terracina 3.

Le guarigioni nelle ultime 24 ore sono state 32, i ricoveri 7.

NEL LAZIO – Oggi su oltre 11.000 tamponi nel Lazio (-2.951) e oltre 12.000 antigenici per un totale di 23.687 test, si registrano 577 nuovi casi positivi (-44), continua la frenata: il numero dei casi positivi è il più basso da 7 mesi. 14 i decessi (+9) totali, ma si registrano 0 decessi nelle province. 1.003 i guariti, in riduzione il numero dei ricoverati pari a 1.548 (-43). Le terapie intensive sono 236 (+3). Complessivamente diminuiscono casi e ricoveri. Aumentano le terapie intensive e i decessi. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 5,1%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende al 2,4%.

VACCINAZIONI – Sul fronte vaccinazioni, nuovo record nel Lazio, sono 56.658 le somministrazioni effettuate, superate 2.6 milioni di somministrazioni. Nell’Open day sabato oltre 10.000 somministrazioni, altrettante domenica. E da oggi alle 24 saranno aperte su portale SaluteLazio le prenotazioni per le vaccinazioni per classi di età 51, 50, 49 e 48 anni (nati nel 1970, 1971, 1972 e 1973).