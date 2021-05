Sicurezza stradale e primo soccorso, Aprilia 2 promuove il Progetto Young

APRILIA – Il centro commerciale Aprilia2 presenta, dal 17 al 21 Maggio, la V edizione del “Progetto Young”, un’iniziativa rivolta agli alunni delle scuole primarie e secondarie inferiori per diffondere, fin dall’infanzia, le basilari norme di sicurezza stradale e primo soccorso. Si tratta di un progetto di respiro nazionale, nato nel 1999 con l’obiettivo lungimirante di trasmettere importanti conoscenze di educazione civica tra le future generazioni di cittadini. L’edizione 2021 vedrà coinvolti nell’evento formativo oltre 1500 giovanissimi e 25 scuole del territorio della Provincia di Latina e della Provincia di Roma.

Quella di Aprilia2 – si legge in una nota – rappresenta una tappa annuale di questo percorso ideato per contribuire a sviluppare il senso civico e l’attenzione per il prossimo tra gli alunni delle classi quinta primaria e prima secondaria inferiore, invitando gli studenti a mettere in atto delle azioni di autoprotezione, che possano tutelare la salute propria e altrui, e a conoscere le prime regole di sicurezza stradale; il Progetto Young viene proposto ogni anno in diverse città italiane, contribuendo a formare migliaia di giovani studenti in tutta Italia.

“L’evento, realizzato in collaborazione e patrocinato dalla Croce Rossa Italiana Comitato Nazionale, quest’anno verrà proposto in una formula a distanza facendo ricorso alle tecnologie digitali – spiegano da Aprilia2 che ha prodotto delle videolezioni e, con l’aiuto un cartone animato, proporrà ai piccoli i contenuti delle attività – La situazione attuale, infatti, non permette di coinvolgere le classi nelle tipiche attività pratiche previste dal progetto: lezioni sul primo soccorso, nozioni base del Codice della strada, educazione civica e così via. I contributi video prodotti da Aprilia2 sono stati realizzati in un linguaggio semplice e immediato per essere compreso dai giovanissimi studenti, utilizzando la formula del cartone animato per stimolare il loro interesse e trasmettere le conoscenze utili ai cittadini di domani. La partecipazione al Progetto potrà avvenire sia in classe che in DAD: al termine delle brevi videolezioni si potrà accedere ad un quiz finale per accertare la comprensione delle nozioni proposte”.

Le classi che hanno aderito al Progetto Young nelle precedenti edizioni, dal 2016 al 2019, sono state oltre 500, per un totale di oltre 7000 alunni e oltre 1000 insegnanti.

L’evento, per il suo alto valore formativo, ha ricevuto anche quest’anno il patrocinio della Regione Lazio, della Provincia di Latina e del Comune di Aprilia.