Il Covid arretra: solo 5 casi in provincia. Zero decessi e ricoveri

LATINA – Sono solo 5 i casi Covid registrati nelle ultime 24 ore in provincia di Latina. lo segnala la Asl nel bollettino odierno, dove per il sesto giorno consecutivo non si registrano decessi. I casi positivi sono stati riscontrati a Cisterna, Fondi, a Monte San Biagio e 2 casi a Formia. Sono 117 le guarigioni nelle ultime 24 ore, 0 i ricoveri e ben 5091 vaccinazioni negli hub pontini.