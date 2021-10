A Sabaudia le cabine elettriche omaggio a Dante Alighieri

SABAUDIA – Sabaudia è tra le nove città italiane scelte da e-distribuzione per il progetto “Le cabine del Paradiso”, promosso per omaggiare Dante Alighieri in occasione della ricorrenza dei 700 anni dalla sua morte. Il progetto celebra il sommo poeta attraverso opere di street art che rappresentano in chiave allegorica i nove cieli del Paradiso dantesco. Per la città di Sabaudia è stata scelta la cabina Enel sita all’incrocio tra via degli Aquilani e via Emanuele Filiberto testa di Ferro, a ridosso della scuola primaria e secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo “V.O. Cencelli”, e vedrà la raffigurazione del terzo cielo ovvero del “Cielo di Venere”, caratterizzato ovviamente dall’amore, e dove infatti risiedono le anime di colore che amarono. Tutti i dettagli sono reperibili al link: https://bit.ly/3uGtYNv .

“Dopo la felice esperienza con e-distribuzione in occasione della Terza tappa di Coppa del Mondo del giugno scorso, grazie alla quale sono state valorizzate le cabine di via Carlo Alberto e via del Parco Nazionale sul tema del canottaggio, siamo stati ben felici di proseguire nella collaborazione con Enel e dare un impulso ancor più forte alla street art, intesa quale strumento di valorizzazione degli spazi urbani, anche in ottica di contrasto al vandalismo – commentano le consigliere comunali Francesca Marino e Francesca Avagliano – Torniamo a ringraziare e-distribuzione per il supporto offerto e in particolar modo per aver scelto la nostra Città quale protagonista di un progetto nazionale dal forte carattere culturale”.

Sabaudia, tra le altre cose, si è appena dotata di un regolamento per le attività di street art e graffitismo, approvato nell’ultima seduta di Consiglio comunale, finalizzato alla riqualificazione di alcune aree della città attraverso la cosiddetta “arte di strada”. Nelle prossime settimane, al regolamento si affiancherà un avviso pubblico per la definizione dei luoghi pubblici e privati e per il recepimento di progetti da parte di artisti e associazioni interessati.

A Latina E-distribuzione con il Comune hanno di recente inaugurato una cabina dedicata a Ilaria Alpi e Mira Hrovatin cui è intitolata l’omonima piazza.