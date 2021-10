Formia, convive con un’altra compagna ma continua a picchiare la moglie: arrestato

FORMIA – Aveva una nuova compagna, ma continuava a maltrattare la moglie. Nel pomeriggio di ieri, gli agenti del Commissariato Distaccato di di Formia hanno eseguito un’Ordinanza di Custodia Cautelare agli arresti domiciliari, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Cassino, a carico di un 36enne accusato di continue violenze e minacce nei confronti della moglie. L’uomo conviveva con un’altra donna ma negli ultimi tempi si era reso responsabile, in più occasioni, anche di percosse nei confronti della ex spesso anche in presenza dei loro figli minori. Dopo le indagini della polizia che ha documentato i fatti è scattato il provvedimento restrittivo emesso dal giudice.