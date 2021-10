Latina, quattro minorenni danno fuoco a un monopattino del servizio pubblico e arriva la polizia

LATINA – Sono finiti nei guai per aver incendiato un monopattino del servizio pubblico, quattro minorenni che sabato sera nel quartiere Q4 a Latina si sono ingegnati per distruggere il mezzo elettrico. Sul posto in seguito a una segnalazione sono intervenuti gli agenti della squadra Volante della Questura che hanno trovato i giovanissimi intenti a dare fuoco al mezzo della società Helbiz, che ha vinto l’appalto per il servizio di micromobilità elettrica in sharing nel capoluogo. All’arrivo della polizia i ragazzi si sono dati alla fuga venendo inseguiti dagli agenti che sono riusciti comunque a fermare uno di loro, poco distante. Il ragazzo, poco più che 14enne, è stato denunciato in stato di libertà al Tribunale per i Minorenni di Roma e riaffidato alla famiglia. Sul posto sono stati fatti intervenire anche i vigili del fuoco che hanno provveduto a spegnere l’incendio.

Non è la prima volta che un mezzo della Helbitz viene danneggiato: se ne sono visti in mare (nella foto), nelle fontane pubbliche, gettati in mezzo alla strada o nelle aree verdi. Stavolta si sono scoperti i responsabili, magari sarà un deterrente per future azioni vandaliche.