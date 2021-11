L’arbitro Claudio Gavillucci inaugura la palestra dell’Einaudi-Mattei di Latina

LATINA – L’ex arbitro di Serie A, Claudio Gavillucci parteciperà domani mattina (martedì 30 novembre alle 10,30) all’inaugurazione della la palestra dell’I.I.S. Einaudi – Mattei di Latina dopo la recente ristrutturazione realizzata dalla Provincia di Latina – Settore Edilizia Scolastica – che ha riguardato la sistemazione degli spogliatoi, la manutenzione e levigatura del parquet, la sistemazione dei bagni e dei locali annessi.

“Garantire una struttura qualitativamente adeguata per lo svolgimento delle attività sportive svolte in ambito scolastico, è fra gli obiettivi della scuola, l’attività sportiva offre occasioni di confronto, di socialità, di acquisizione di valori importanti per i ragazzi come il rispetto verso i compagni e gli avversari, e dinamiche di apprendimento attraverso le regole del gioco”, si legge in a una nota.

La scuola ha voluto proprio per questo invitare l’arbitro italiano (oggi anche imprenditore) Claudio Gavilucci, autore del libro L’uomo nero, le verità di un arbitro scomodo nel quale racconta, anche attraverso la pubblicazione di alcuni documenti prima inediti, la sua vicenda di professionista allontanato dalla Can A: “La sua testimonianza sarà particolarmente importante per i nostri studenti per capire e conoscere attraverso il racconto della sua vita. Il 13 maggio 2018 diresse la partita Sampdoria-Napoli – durante la quale sospese momentaneamente l’incontro per presunti insulti razzisti provenienti dagli spalti contro i giocatori del Napoli – e venne sollevato dal suo incarico qui in Italia”.