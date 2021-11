Il sindaco di Latina Coletta è pronto: “Nelle prossime 24-48 ore nominerò la giunta”

LATINA – Mercoledì, al massimo giovedì 17 novembre, il sindaco di Latina Damiano Coletta nominerà la giunta e non è escluso che nelle prossime ore possano aggiungersi ai prescelti anche assessori indicati da componenti politiche della maggioranza di centrodestra. Lo ha detto il primo cittadino questa mattina intervistato a latere della cerimonia con la quale il Questore di Latina Michele Spina ha conferito le onorificenze della Polizia di Stato a poliziotti che si sono particolarmente distinti in operazioni avvenute negli ultimi anni. “Non possiamo permetterci altro tempo, era giusto che ci fosse questa fase di colloquio e di confronto e resto disponibile a trovare soluzioni per garantire un equilibrio governativo e la giunta rappresenta un ulteriore passo dopo la scelta e la definizione del Presidente del Consiglio comunale”.

Coletta, confermando che intende riaffidare alcuni assessorati in continuità con la prima sindacatura (le voci indicano Dario Bellini all’Ambiente e Simona Lepori alle Attività produttive), ha aggiunto che ci saranno tecnici d’area e che terrà per sé due deleghe, restando aperto al dialogo con il centrodestra. “E’ necessario che si trovino equilibri a livello politico, ma anche avere elementi che garantiscano la continuità”.

E’ la maggioranza ora ad che apparire divisa sulle scelte da fare in merito alla partecipazione diretta al governo della città, entrando in giunta. Di questo parere sarebbero infatti almeno due esponenti della Lega, i più votati, Massimiliano Carnevale e Giovanna Miele, ma Coletta puntualizza: “Ripeto, resto sempre disponibile a colloquiare nell’interesse della città e non nell’ottica di spartizione delle poltrone. Qualora ci fosse la volontà di dare un contributo con dei nomi tecnici, è possibile che nelle prossime 24 ore ci siano delle novità”. Nomi tecnici, però non politici.

NELLL’AUDIO LE DICHIARAZIONI DI COLETTA ALLA VIGILIA DEL DELICATO PASSAGGIO