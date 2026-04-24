APPUNTAMENTI
Lievito, il 25 aprile si legge la Costituzione, poi l’avvio del programma a Palazzo M
LATINA – Lievito apre la sua XI edizione, il 25 aprile (alle 17) con un flashmob nel cortile di Palazzo M: la lettura partecipata degli articoli della Costituzione Italiana, in occasione degli ottant’anni della Carta fondamentale della Repubblica.
Alle 18:00 sarà poi la volta della letteratura, con la presentazione del libro “Mai Più” (Laterza). Sarà il momento per il pubblico di incontrare l’autrice Anna Foa moderato dalla giornalista Graziella Di Mambro, in rappresentanza di Articolo 21, associazione in difesa della libertà di espressione intesa come presidio civile irrinunciabile. Con il suo ultimo lavoro, la scrittrice ci ricorda che la memoria della Shoah è un impegno universale verso il futuro. La sua è una voce scomoda, ma necessaria, che unisce la profondità dell’analisi alla libertà del giudizio morale. L’appuntamento è in Sala Grande, all’interno di Palazzo M.
A seguire, “Com’è bella la città: canzoni e parole sparse in libertà”. Sul palco del cortile di Palazzo M, a partire dalle 19:00, saliranno Piergiorgio Ensoli, Roberto D’Erme, Marco Libanori, Marco Malagola e Fabrizio Cavalieri per un racconto in musica che esplora la dimensione urbana. Il Conk-Alma Ensemble presenterà un concerto-performance in cui la canzone d’autore viene attraversata, smontata e reinventata dal vivo. Sarà un percorso sonoro in continua trasformazione: musica, letture e brevi racconti si intrecceranno in modo libero in un’improvvisazione che sarà in grado di produrre una narrazione musicale ogni volta diversa, di dare forma a un dialogo diretto con lo spazio e con il pubblico.
Alle 20:00 il consueto appuntamento con le degustazioni di Lievito nel foyer, per la serata del 25 aprile a cura di Strada del Vino e Mc Giggi.
Alla stessa ora, a chiudere la prima giornata di Lievito, il vernissage delle mostre curate da Fabio D’Achille con Mad – Museo d’arte diffusa, in esposizione fino al 3 maggio. In Sala Caminetto, “Donne al centro”, la collettiva di 25 artiste contro la violenza di genere: un appuntamento di respiro internazionale con tante sensibilità diverse accomunate da questo importante fil rouge. Le artiste coinvolte sono: Paola Acciarino, Ornella Boccuzzi, Natasha Bozharova (Macedonia del Nord), Germana Brizio, Antonella Catini, Raffaella Caminiti, Alessandra Chicarella, Natascia Conforto, Marianna Galati, Liana Gzoghyan (Armenia), Maria Rita Laurenti, Annalisa Lazzarotto, Marina Mangiapelo, Mariam Manukyan (Armenia), Monica Menchella, Roberta Modena, Marta Paladini, Alena Panchishin (Ucraina), Lucrezia Piccolo, Ersilia Sarrecchia, Silvia e Catalina Stan (Romania), Marcela Szurkalo (Argentina), Fabiana Tornesi, Piera Vertecchi.
In Sala Grande invece la mostra “Anatomia dell’assenza”. Mirco Marcacci celebra il nudo femminile lavorando su tele di grandi dimensioni, ispirate agli echi acuti dell’Espressionismo storico e dell’Informale, in cui la figura umana è sottoposta a un’attenta scansione, viene scomposta e ricomposta con un raffinato gioco di incastri.
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La Corale San Marco celebra il 25 aprile in Cattedrale alla presenza del Vescovo
Sabato 25 aprile alle ore 19.00, nella Cattedrale di Latina, la Corale San Marco terrà il tradizionale concerto in onore del compatrono della città alla presenza vescovo, sua Eccellenza Mariano Crociata. La formazione corale propone quest’anno un programma che riflette le diverse anime del proprio repertorio. Il direttore artistico Mauro Bassi, alla guida della Corale San Marco dal 2000, sottolinea: “Ho voluto un concerto che rispecchiasse l’identità della Corale, mettendo in evidenza ciò che la rende una tradizione viva — novantatré anni di attività ininterrotta la consacrano come istituzione storica della città — e che al tempo stesso valorizzasse il livello raggiunto, attraverso una particolare cura della vocalità, che ritengo fondamentale”. Protagoniste saranno la musica sacra, nelle sue diverse declinazioni — dalla dimensione collettiva della preghiera e della celebrazione fino a quella più intima e contemplativa — e la musica profana, in cui trovano espressione le passioni umane, tra nostalgia, dolore e amore. Gli autori in programma spaziano dal barocco alla contemporaneità, accanto alla tradizione della canzone classica napoletana. Ne emerge un viaggio sonoro che attraversa atmosfere di solenne maestosità, raccoglimento e armonia, fino a momenti di intensa malinconia e passione. Il programma include inoltre tre brani solistici, affidati a voci della Corale: il soprano leggero Francesca Previato e il soprano lirico Sabrina Trentin. Dirige l’evento il M° Mauro Bassi. Il concerto si avvarrà dell’accompagnamento del M° Remigio Coco al pianoforte e del M° Davide Ridani all’oboe. L’ingresso è libero.
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Il Gruppo Antonio Ruggiero di Sabaudia conquista il podio del settore ortofrutticolo
SABAUDIA – Il 2026 si conferma un anno importante per il Gruppo Antonio Ruggiero “la famiglia delle patate”, che, partendo dalle radici profonde nel territorio di Sabaudia, è riuscita a scalare le vette dell’imprenditoria agroalimentare italiana. La storica azienda pontina ha collezionato in pochi mesi due tra i riconoscimenti più ambiti del settore, portando il nome della città delle dune alla ribalta nazionale e internazionale.
Dopo il prestigioso premio come “Miglior Prodotto dell’Anno 2026” è arrivato anche il premio come “Marca dell’Anno” arrivato durante prestigioso evento del MACFRUT di Rimini.
A ritirare il premio sono saliti sul palco Angelo Ruggiero, Amministratore unico e direttore commerciale dell’azienda di famiglia, insieme a Luisa Ruggiero, responsabile della funzione amministrativa e finanziaria. ”Abbiamo iniziato un percorso di valorizzazione di tutta la filiera pataticola con l’obiettivo di dare valore aggiunto nel tempo, e il raggiungimento di questi obiettivi ci riempie di orgoglio per il lavoro svolto da tutti noi.” Ha commentato con orgoglio da Luisa Ruggiero.
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Borgo Grappa, inaugurazione del Monumento ai Caduti restaurato: cerimonia il 26 aprile
Sarà una giornata dedicata alla memoria e alla partecipazione della comunità quella in programma domenica 26 aprile a Borgo Grappa, dove verrà inaugurato il Monumento ai Caduti dopo l’intervento di restauro. La cerimonia prenderà il via alle 9.30 con la Santa Messa in onore dei Caduti di tutte le guerre, prevista presso la parrocchia di San Giuseppe. A seguire, alle 10.15, si terrà il momento istituzionale con l’inaugurazione ufficiale del monumento restaurato. Previsto l’intervento del sindaco di Latina, Matilde Celentano. L’iniziativa rappresenta un’occasione per restituire alla collettività un luogo simbolico, rinnovato e restituito al suo valore originario, rafforzando il legame tra memoria storica e identità del territorio.
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