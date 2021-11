La Garante dell’Infanzia in visita al Carlo e Nello Rosselli di Aprilia

APRILIA – La Garante per l’infanzia e l’Adolescenza della Regione Lazio Monica Sansoni (in foto a sinistra) ha inaugurato con una visita al Carlo e Nello Rosselli di Aprilia la serie di incontri che la porterà nelle scuole della provincia di Latina con l’obiettivo di fortificare il dialogo con il mondo dei ragazzi, diffondere la conoscenza del fenomeno delle devianze minorili e delle azioni di contrasto al bullismo, al cyberbullismo e alla violenza di genere. Accolta dal Dirigente Scolastico, il Prof. Ugo Vitti, dall’organizzatrice dell’evento, la Prof.ssa Sabrina Vento e da alcune classi prime dell’Istituto, la dott.ssa Sansoni ha sottolineato la rilevanza della strategia del dialogo, quale arma per contrastare le problematiche giovanili: “Ritengo di fondamentale importanza, dare largo spazio all’ascolto dei ragazzi, cercando di instaurare con loro, un dialogo quanto più possibile empatico, per sintonizzarsi sulle emozioni più vere, positive o negative che siano”.

“Esprimiamo grande soddisfazione, per tale incontro – afferma il Dirigente Ugo Vitti – e diamo tutta la nostra disponibilità, per favorire tali sinergie tra le varie istituzioni, nell’intento di creare una società civile fondata sul rispetto e la non-violenza”.