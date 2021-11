Focaccia gratis a Latina: “Prendi se ne hai bisogno”

LATINA – E’ partita a Latina da un mese circa un’altra iniziativa solidale e contro lo spreco di cibo. La Gusteria in Piazza del Popolo mette a disposizione ogni sera, all’esterno del locale sotto i portici all’angolo con Via Diaz, i sacchetti della sua famosa focaccia. Si tratta di quella che è avanzata, ma che è ancora fresca e appetibile. “Prendi se ne hai bisogno. FOCACCIA”, è la scritta che accompagna i sacchetti lasciati sul bancone all’esterno per i più bisognosi. In città da alcuni mesi, per le attività commerciali che usano cibi freschi e deperibili, è attiva anche l’applicazione To good to go dove l’invenduto viene offerto a prezzi più bassi con la formula del “last minute”.