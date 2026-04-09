Lunanotizie.it

SPORT

Playoff quinto posto: finisce la stagione del Cisterna Volley, gara-2 la vince Milano

Pubblicato

1 ora fa

La Allianz Milano vince anche gara-2 dei quarti dei playoff per il quinto posto e conquista l’accesso alle semifinali. Si chiude invece con una sconfitta, ma a testa alta, la stagione della Cisterna Volley. Al Palasport di via delle Province è andata in scena una partita intensa e spettacolare, giocata su ritmi alti e con scambi lunghi, che ha confermato il buon momento delle due squadre. Cisterna parte forte e si aggiudica il primo set dopo una lunga battaglia ai vantaggi, chiusa 31-29 grazie a un ace decisivo. Nel secondo parziale i pontini restano avanti a lungo, ma Milano riesce a rimontare e a chiudere 22-25. Equilibrato anche il terzo set: Cisterna prova l’allungo, ma Milano rientra e si impone ancora 23-25, portandosi avanti nel conto dei set. Nel quarto parziale i lombardi scappano subito, i padroni di casa reagiscono e trovano la parità, ma nel finale l’esperienza degli ospiti fa la differenza: 22-25 e partita chiusa. Per Cisterna una prova generosa e combattuta, che vale l’uscita di scena dai playoff con onore dopo una stagione comunque positiva. Milano, invece, prosegue il suo cammino verso le semifinali del tabellone per il quinto posto.

Argomenti correlati:
Leggi l’articolo completo

SPORT

Serie C, il Latina pareggia a Cerignola ma resta a rischio play out

Pubblicato

2 giorni fa

7 Aprile 2026

da

Un punto che muove la classifica ma non basta a mettere al sicuro il Latina Calcio 1932. Finisce 1-1 la sfida in trasferta contro l’Audace Cerignola, al termine di una gara che lascia più rimpianti che soddisfazioni ai nerazzurri. Il pareggio ottenuto su un campo difficile rappresenta comunque un risultato positivo, ma i contemporanei successi delle dirette concorrenti riportano il Latina pericolosamente vicino alla zona play out. Il vantaggio arriva con Fasan dopo un errore della difesa pugliese, ma nella ripresa i padroni di casa trovano il pari con Ruggiero. Le tre prossime gare saranno decisive per centrare la salvezza diretta. Prossimo appuntamento domenica 12 aprile allo stadio Stadio Domenico Francioni contro il Casarano Calcio.

MISTER VOLPE – POST CERIGNOLA:
“È un punto che ha valore, soprattutto per come è maturato e per il contesto. Sapevamo di affrontare una squadra solida su un campo complicato, dove storicamente tutti fanno fatica. La squadra ha interpretato bene la gara, con personalità e attenzione, portando a casa un risultato positivo. Sono soddisfatto. Il primo tempo è stato di grande livello, per intensità, qualità e gestione del gioco. Nella ripresa è normale che gli equilibri cambino, anche per la reazione degli avversari. Sicuramente c’è stata meno energia, perché mercoledì ci siamo giocati una finale e qualcosa a livello fisico lo abbiamo pagato considerando anche che oggi c’è stato il primo grande caldo. Abbiamo stretto i denti, sofferto tutti insieme, perché era troppo importante portare a casa punti per la nostra classifica e per il nostro obiettivo. È un punto che fa classifica. Adesso però lo sguardo va subito alle prossime gare: abbiamo due partite in casa che saranno fondamentali per raggiungere il nostro obiettivo. Mi auguro davvero che Latina ci dia una mano, che la gente venga allo stadio e ci sostenga: abbiamo bisogno della spinta del nostro pubblico, che in questo momento può fare la differenza e aiutarci a raggiungere il traguardo.”
Leggi l’articolo completo

SPORT

Playoff quinto posto, sconfitta a Milano per il Cisterna Volley

Pubblicato

2 giorni fa

7 Aprile 2026

da

Cisterna torna da Milano con una sconfitta: gara-1 dei quarti di finale dei playoff  5° posto se l’è aggiudicata L’Allianz. Cisterna ha giocato la sua pallavolo nei primi due set, nel terzo Milano ha avuto vita facile. Sull’andamento del match e sul risultato finale ha influito anche lo stato di forma attuale, differente tra le due squadre: l’Allianz non si è mai fermata tra playoff Scudetto e Challenge Cup, Cisterna veniva da un lungo periodo senza partite ufficiali. Gara-2 è in programma Cisterna mercoledì 8 aprile alle ore 20.30.

Leggi l’articolo completo

SPORT

Play off, Cisterna Volley a Milano contro Allianz, Morato: “Sono ottimista”

Pubblicato

5 giorni fa

4 Aprile 2026

da

CISTERNA – Il Cisterna Volley è pronto per i playoff quinto posto. Il gruppo è arrivato a Milano, dove oggi pomeriggio (sabato 4 aprile) alle ore 18 scenderà in campo per gara-1 dei quarti di finale. All’Allianz Cloud la squadra di Morato se la vedrà contro un avversario in ottima salute che ha conquistato appena Challenge Cup imponendosi contro i belgi del Lindemans Aalst.

“Sicuramente tornare a giocare gare ufficiali in questo momento della stagione è bello, dopo un mese di soli allenamenti; allo stesso tempo non è facile farlo arrivandoci da tanti giorni senza agonismo – ha dichiarato ala viglia del match coach Daniele Morato –  Sono comunque ottimista perché ho visto il gruppo concentrato in questa settimana, ci siamo allenati con l’atteggiamento giusto, il gruppo si è focalizzato sulla partita e mentalmente siamo pronti. Sappiamo che Milano, inevitabilmente, sarà più predisposto anche in virtù di un grande entusiasmo dopo la vittoria europea. L’Allianz è una squadra di valore, e ci metterà in difficoltà, noi dovremo essere bravi a mettere in campo tutte le energie fisiche e mentali per giocare la nostra pallavolo”.

Arbitri: Caretti Stefano, Curto Giuseppe (Cecconato Luca). Video Check: Mutti Riccardo. Segnapunti: Locatelli Cristian. Diretta VBTV

Ricordiamo che gara-2 andrà in scena a Cisterna mercoledì 8 aprile alle ore 20.30, in caso di parità l’eventuale gara-3 per decidere il passaggio del turno si giocherà a Milano domenica 12 aprile (ore 18).

Leggi l’articolo completo

Più Letti