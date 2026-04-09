Playoff quinto posto: finisce la stagione del Cisterna Volley, gara-2 la vince Milano

Un punto che muove la classifica ma non basta a mettere al sicuro il Latina Calcio 1932. Finisce 1-1 la sfida in trasferta contro l’Audace Cerignola, al termine di una gara che lascia più rimpianti che soddisfazioni ai nerazzurri. Il pareggio ottenuto su un campo difficile rappresenta comunque un risultato positivo, ma i contemporanei successi delle dirette concorrenti riportano il Latina pericolosamente vicino alla zona play out. Il vantaggio arriva con Fasan dopo un errore della difesa pugliese, ma nella ripresa i padroni di casa trovano il pari con Ruggiero. Le tre prossime gare saranno decisive per centrare la salvezza diretta. Prossimo appuntamento domenica 12 aprile allo stadio Stadio Domenico Francioni contro il Casarano Calcio.

“È un punto che ha valore, soprattutto per come è maturato e per il contesto. Sapevamo di affrontare una squadra solida su un campo complicato, dove storicamente tutti fanno fatica. La squadra ha interpretato bene la gara, con personalità e attenzione, portando a casa un risultato positivo. Sono soddisfatto. Il primo tempo è stato di grande livello, per intensità, qualità e gestione del gioco. Nella ripresa è normale che gli equilibri cambino, anche per la reazione degli avversari. Sicuramente c’è stata meno energia, perché mercoledì ci siamo giocati una finale e qualcosa a livello fisico lo abbiamo pagato considerando anche che oggi c’è stato il primo grande caldo. Abbiamo stretto i denti, sofferto tutti insieme, perché era troppo importante portare a casa punti per la nostra classifica e per il nostro obiettivo. È un punto che fa classifica. Adesso però lo sguardo va subito alle prossime gare: abbiamo due partite in casa che saranno fondamentali per raggiungere il nostro obiettivo. Mi auguro davvero che Latina ci dia una mano, che la gente venga allo stadio e ci sostenga: abbiamo bisogno della spinta del nostro pubblico, che in questo momento può fare la differenza e aiutarci a raggiungere il traguardo.”