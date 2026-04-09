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Playoff quinto posto: finisce la stagione del Cisterna Volley, gara-2 la vince Milano
La Allianz Milano vince anche gara-2 dei quarti dei playoff per il quinto posto e conquista l’accesso alle semifinali. Si chiude invece con una sconfitta, ma a testa alta, la stagione della Cisterna Volley. Al Palasport di via delle Province è andata in scena una partita intensa e spettacolare, giocata su ritmi alti e con scambi lunghi, che ha confermato il buon momento delle due squadre. Cisterna parte forte e si aggiudica il primo set dopo una lunga battaglia ai vantaggi, chiusa 31-29 grazie a un ace decisivo. Nel secondo parziale i pontini restano avanti a lungo, ma Milano riesce a rimontare e a chiudere 22-25. Equilibrato anche il terzo set: Cisterna prova l’allungo, ma Milano rientra e si impone ancora 23-25, portandosi avanti nel conto dei set. Nel quarto parziale i lombardi scappano subito, i padroni di casa reagiscono e trovano la parità, ma nel finale l’esperienza degli ospiti fa la differenza: 22-25 e partita chiusa. Per Cisterna una prova generosa e combattuta, che vale l’uscita di scena dai playoff con onore dopo una stagione comunque positiva. Milano, invece, prosegue il suo cammino verso le semifinali del tabellone per il quinto posto.
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Serie C, il Latina pareggia a Cerignola ma resta a rischio play out
Un punto che muove la classifica ma non basta a mettere al sicuro il Latina Calcio 1932. Finisce 1-1 la sfida in trasferta contro l’Audace Cerignola, al termine di una gara che lascia più rimpianti che soddisfazioni ai nerazzurri. Il pareggio ottenuto su un campo difficile rappresenta comunque un risultato positivo, ma i contemporanei successi delle dirette concorrenti riportano il Latina pericolosamente vicino alla zona play out. Il vantaggio arriva con Fasan dopo un errore della difesa pugliese, ma nella ripresa i padroni di casa trovano il pari con Ruggiero. Le tre prossime gare saranno decisive per centrare la salvezza diretta. Prossimo appuntamento domenica 12 aprile allo stadio Stadio Domenico Francioni contro il Casarano Calcio.
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Playoff quinto posto, sconfitta a Milano per il Cisterna Volley
Cisterna torna da Milano con una sconfitta: gara-1 dei quarti di finale dei playoff 5° posto se l’è aggiudicata L’Allianz. Cisterna ha giocato la sua pallavolo nei primi due set, nel terzo Milano ha avuto vita facile. Sull’andamento del match e sul risultato finale ha influito anche lo stato di forma attuale, differente tra le due squadre: l’Allianz non si è mai fermata tra playoff Scudetto e Challenge Cup, Cisterna veniva da un lungo periodo senza partite ufficiali. Gara-2 è in programma Cisterna mercoledì 8 aprile alle ore 20.30.
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Play off, Cisterna Volley a Milano contro Allianz, Morato: “Sono ottimista”
CISTERNA – Il Cisterna Volley è pronto per i playoff quinto posto. Il gruppo è arrivato a Milano, dove oggi pomeriggio (sabato 4 aprile) alle ore 18 scenderà in campo per gara-1 dei quarti di finale. All’Allianz Cloud la squadra di Morato se la vedrà contro un avversario in ottima salute che ha conquistato appena Challenge Cup imponendosi contro i belgi del Lindemans Aalst.
“Sicuramente tornare a giocare gare ufficiali in questo momento della stagione è bello, dopo un mese di soli allenamenti; allo stesso tempo non è facile farlo arrivandoci da tanti giorni senza agonismo – ha dichiarato ala viglia del match coach Daniele Morato – Sono comunque ottimista perché ho visto il gruppo concentrato in questa settimana, ci siamo allenati con l’atteggiamento giusto, il gruppo si è focalizzato sulla partita e mentalmente siamo pronti. Sappiamo che Milano, inevitabilmente, sarà più predisposto anche in virtù di un grande entusiasmo dopo la vittoria europea. L’Allianz è una squadra di valore, e ci metterà in difficoltà, noi dovremo essere bravi a mettere in campo tutte le energie fisiche e mentali per giocare la nostra pallavolo”.
Arbitri: Caretti Stefano, Curto Giuseppe (Cecconato Luca). Video Check: Mutti Riccardo. Segnapunti: Locatelli Cristian. Diretta VBTV
Ricordiamo che gara-2 andrà in scena a Cisterna mercoledì 8 aprile alle ore 20.30, in caso di parità l’eventuale gara-3 per decidere il passaggio del turno si giocherà a Milano domenica 12 aprile (ore 18).
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