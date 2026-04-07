Playoff quinto posto, sconfitta a Milano per il Cisterna Volley

CISTERNA – Il Cisterna Volley è pronto per i playoff quinto posto. Il gruppo è arrivato a Milano, dove oggi pomeriggio (sabato 4 aprile) alle ore 18 scenderà in campo per gara-1 dei quarti di finale. All’Allianz Cloud la squadra di Morato se la vedrà contro un avversario in ottima salute che ha conquistato appena Challenge Cup imponendosi contro i belgi del Lindemans Aalst.

“Sicuramente tornare a giocare gare ufficiali in questo momento della stagione è bello, dopo un mese di soli allenamenti; allo stesso tempo non è facile farlo arrivandoci da tanti giorni senza agonismo – ha dichiarato ala viglia del match coach Daniele Morato – Sono comunque ottimista perché ho visto il gruppo concentrato in questa settimana, ci siamo allenati con l’atteggiamento giusto, il gruppo si è focalizzato sulla partita e mentalmente siamo pronti. Sappiamo che Milano, inevitabilmente, sarà più predisposto anche in virtù di un grande entusiasmo dopo la vittoria europea. L’Allianz è una squadra di valore, e ci metterà in difficoltà, noi dovremo essere bravi a mettere in campo tutte le energie fisiche e mentali per giocare la nostra pallavolo”.

Arbitri: Caretti Stefano, Curto Giuseppe (Cecconato Luca). Video Check: Mutti Riccardo. Segnapunti: Locatelli Cristian. Diretta VBTV

Ricordiamo che gara-2 andrà in scena a Cisterna mercoledì 8 aprile alle ore 20.30, in caso di parità l’eventuale gara-3 per decidere il passaggio del turno si giocherà a Milano domenica 12 aprile (ore 18).