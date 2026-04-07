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Serie C, il Latina pareggia a Cerignola ma resta a rischio play out
Un punto che muove la classifica ma non basta a mettere al sicuro il Latina Calcio 1932. Finisce 1-1 la sfida in trasferta contro l’Audace Cerignola, al termine di una gara che lascia più rimpianti che soddisfazioni ai nerazzurri. Il pareggio ottenuto su un campo difficile rappresenta comunque un risultato positivo, ma i contemporanei successi delle dirette concorrenti riportano il Latina pericolosamente vicino alla zona play out. Il vantaggio arriva con Fasan dopo un errore della difesa pugliese, ma nella ripresa i padroni di casa trovano il pari con Ruggiero. Le tre prossime gare saranno decisive per centrare la salvezza diretta. Prossimo appuntamento domenica 12 aprile allo stadio Stadio Domenico Francioni contro il Casarano Calcio.
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Playoff quinto posto, sconfitta a Milano per il Cisterna Volley
Cisterna torna da Milano con una sconfitta: gara-1 dei quarti di finale dei playoff 5° posto se l’è aggiudicata L’Allianz. Cisterna ha giocato la sua pallavolo nei primi due set, nel terzo Milano ha avuto vita facile. Sull’andamento del match e sul risultato finale ha influito anche lo stato di forma attuale, differente tra le due squadre: l’Allianz non si è mai fermata tra playoff Scudetto e Challenge Cup, Cisterna veniva da un lungo periodo senza partite ufficiali. Gara-2 è in programma Cisterna mercoledì 8 aprile alle ore 20.30.
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Play off, Cisterna Volley a Milano contro Allianz, Morato: “Sono ottimista”
CISTERNA – Il Cisterna Volley è pronto per i playoff quinto posto. Il gruppo è arrivato a Milano, dove oggi pomeriggio (sabato 4 aprile) alle ore 18 scenderà in campo per gara-1 dei quarti di finale. All’Allianz Cloud la squadra di Morato se la vedrà contro un avversario in ottima salute che ha conquistato appena Challenge Cup imponendosi contro i belgi del Lindemans Aalst.
“Sicuramente tornare a giocare gare ufficiali in questo momento della stagione è bello, dopo un mese di soli allenamenti; allo stesso tempo non è facile farlo arrivandoci da tanti giorni senza agonismo – ha dichiarato ala viglia del match coach Daniele Morato – Sono comunque ottimista perché ho visto il gruppo concentrato in questa settimana, ci siamo allenati con l’atteggiamento giusto, il gruppo si è focalizzato sulla partita e mentalmente siamo pronti. Sappiamo che Milano, inevitabilmente, sarà più predisposto anche in virtù di un grande entusiasmo dopo la vittoria europea. L’Allianz è una squadra di valore, e ci metterà in difficoltà, noi dovremo essere bravi a mettere in campo tutte le energie fisiche e mentali per giocare la nostra pallavolo”.
Arbitri: Caretti Stefano, Curto Giuseppe (Cecconato Luca). Video Check: Mutti Riccardo. Segnapunti: Locatelli Cristian. Diretta VBTV
Ricordiamo che gara-2 andrà in scena a Cisterna mercoledì 8 aprile alle ore 20.30, in caso di parità l’eventuale gara-3 per decidere il passaggio del turno si giocherà a Milano domenica 12 aprile (ore 18).
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Basket B, scontro al vertice tra Benacquista Latina e Virtus Roma
LATINA – La 34ª giornata del campionato di Serie B Nazionale propone un confronto di altissimo livello: sabato 4 aprile 2026, alle ore 20:00, sul parquet del Palazzetto dello Sport (Palatiziano) di Roma, la Virtus Roma 1960 ospiterà la Benacquista Assicurazioni Latina Basket in una sfida che vale molto più dei due punti in palio.
Si tratta infatti di un vero e proprio scontro al vertice: i nerazzurri guidano la classifica con 52 punti (a pari merito con Livorno, ma in vantaggio per lo scontro diretto), mentre i capitolini inseguono al terzo posto a sole due lunghezze di distanza. Una gara che può risultare determinante per gli equilibri del campionato, considerando anche il risultato dell’andata (80-89 per Roma): un eventuale successo dei padroni di casa consentirebbe loro di agganciare Latina e, forte del doppio confronto favorevole, balzare in testa.
La formazione romana, costruita fin dall’estate con l’obiettivo dichiarato della promozione, sta confermando le proprie ambizioni con un percorso di altissimo livello, arricchito anche dalla partecipazione alla Final Four di Coppa Italia. Un roster esperto e di qualità, ulteriormente rinforzato nelle ultime settimane con innesti importanti come Arrigoni e Spanghero (quest’ultimo proveniente dalla Serie A2), e recentemente affidato alla guida di coach Mecacci dopo l’avvicendamento in panchina con Calvani. A rendere ancora più impegnativa la sfida, la spinta di un pubblico caldo e numeroso, pronto a sostenere i propri beniamini.
Sul fronte pontino, però, la Benacquista arriva a questo appuntamento con grande fiducia, forte dei risultati ottenuti e di un percorso di crescita ancora in evoluzione. La squadra nerazzurra continua a costruire il proprio cammino con umiltà, lavoro e determinazione, facendo della coesione del gruppo uno dei suoi principali punti di forza. Anche il roster è cambiato rispetto alla gara d’andata dello scorso 17 novembre, con gli innesti di Taddeo e Giombini al posto degli infortunati Gallo e Simonetti.
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