I NOSTRI LIBRI
“Lestrella pop” ospita la presentazione del libro di Francesco Bertini “Psico-logica”
LATINA – “Lestrella pop” ospita la presentazione del libro di Francesco Bertini “Psico-logica”, pubblicato da Atlantide editore. L’appuntamento è per giovedì 9 aprile alle 18.00 in largo Jacopo Peri 82, nel quartiere ex Q4 di Latina, dove l’autore vive e svolge la professione di psicologo da molti anni.
Con l’autore interverrà Matteo Del Vecchio, presidente dell’associazione “Factory 10” e autore della foto di copertina del libro, che dialogheranno sulla psiche umana, tra stimoli interni e relazioni con le immagini esterne. Il libro, sottotitolo “consapevolezza psicofisica a portata di comodino”, punta ad essere “una guida pratica rivolta alle persone interessate a conoscere ed esplorare il funzionamento psicofisico umano”, con l’obiettivo di raggiungere tramite la consapevolezza, l’ascolto e la gestione dei propri stati interni, migliori condizioni di vita. Attraverso le tre tappe principali di conoscenza, contatto e incontro, la Psico-Logica viene proposta quale “chiave di lettura e comprensione in grado di calare il lettore interessato nel proprio organismo”. Un viaggio tra evoluzione individuale, terminologie e professioni della psicologia, che vuole favorire nel lettore una adeguata conoscenza della disciplina e della “grande macchina che ognuno ha la fortuna di abitare”, il corpo umano.
Bertini, psicologo e psicoterapeuta, è impegnato oltre che nell’attività professionale privata, anche in collaborazioni con Enti del Terzo Settore che si occupano di persone con disabilità di varia natura, soprattutto visiva. Da pochi mesi ha fondato l’associazione “Psicoplus” insieme ad alcuni amici e colleghi per favorire la diffusione della conoscenza e della cultura psicologica nella società, in maniera chiara e accessibile per tutti i cittadini.
I NOSTRI LIBRI
Il gioco delle risate di PERA TOONS (Tunuè) è il libro più venduto della settimana
LATINA – Il gioco delle risate, l’ultimo libro di PERA TOONS edito dalla casa editrice di Latina Tunuè, fondata da Emanuele Di Giorgi, è primo in Italia nella classifica generale dei libri più venduti della settimana (23-29 marzo). A poco più di quindici giorni dall’uscita, domina la top ten insieme ai grandi nomi della letteratura italiana e internazionale.
“Un risultato eccezionale per un libro destinato a un pubblico di bambini e bambine, a coronamento di un percorso straordinartio – dicono dalla casa editrice con sede in Via Giovanni Cena – iniziato con il suo best seller Ridi che è meglio, il fumetto più venduto nella storia da quando esistono le rilevazioni GFK (2008)”.
PERA TOONS è tra gli autori più venduti negli ultimi anni in tutto il mercato librario italiano e resta saldamente nella scuderia Tunuè.
I NOSTRI LIBRI
Ciclismo e cultura, tre appuntamenti in provincia con “Fausto, il mio Coppi” di Luciana Rota
Tre appuntamenti tra sport e letteratura animeranno nei prossimi giorni il territorio pontino, con al centro il libro “Fausto, il mio Coppi” della giornalista Luciana Rota, recentemente premiato con il riconoscimento dedicato ad Adriano De Zan.
Il primo incontro è in programma mercoledì 8 aprile a Monte San Biagio, all’Arco del Vernone, dove alle 18:30 si terrà un dialogo sul ciclismo con la stessa Rota, l’ex campione Claudio Chiappucci e Tiziano Testa, figura di riferimento del ciclismo locale.
Giovedì 9 aprile sarà invece la volta del premio letterario sportivo Digital Invictus, promosso dal Comune di Latina con il patrocinio dell’Ente Nazionale Parco del Circeo e del Ministero per lo Sport e i Giovani. L’appuntamento è alle 18 alla Libreria Mondadori del centro commerciale LatinaFiori. Protagonista sarà proprio il volume “Fausto, il mio Coppi”, inserito tra gli otto titoli in gara e valutato da una giuria di studenti delle scuole medie.
Il ciclo si concluderà venerdì 10 aprile a Sezze, con un incontro all’istituto Pacifici De Magistris dedicato agli studenti, incentrato sulla figura del mito nello sport e sul racconto umano di Fausto Coppi.
Il libro è stato recentemente insignito del Premio Adriano De Zan, assegnato durante la presentazione del Gran Premio Valfontanabuona di ciclocross, nella sede del Senato della Repubblica. Il riconoscimento, giunto alla quarta edizione, premia i giornalisti che si sono distinti nel racconto del ciclismo e, per la prima volta, è stato conferito a una donna.
I NOSTRI LIBRI
Bancarella Sport, la pontina Lab DFG in semifinale con due titoli
Due opere edite dalla casa editrice Lab DFG sono state selezionate per la semifinale della 63esima edizione del Premio Bancarella Sport: “Claudio Chiappucci. I luoghi del Diablo” di Claudio Chiappucci e Federico Vergari, e “Quarti di Gloria” di Serena Sartini e Gerardo De Vivo.
Il primo è un’autobiografia del ciclista, scritta a quattro mani con il giornalista Vergari e ripercorre non solo le imprese sportive ma anche i momenti più intimi e significativi della vita del Diablo, restituendo il ritratto autentico di un campione amato dal pubblico.
“Quarti di Gloria”, invece, è una raccolta di interviste a campionesse e campioni che si sono fermati a un passo dal podio, vivendo l’esperienza unica del quarto posto. Un punto di confine tra vittoria e sconfitta, dove emergono resilienza, consapevolezza e forza interiore, capaci di trasformare il limite in insegnamento.
Il direttore editoriale Giovanni Di Giorgi commenta con orgoglio la notizia: “Con questa doppia presenza in semifinale, Lab DFG consolida la propria identità nel panorama della letteratura sportiva contemporanea, dimostrando una crescente capacità di intercettare storie autentiche, capaci di parlare non solo agli appassionati, ma a chiunque riconosca nello sport una metafora della vita”
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