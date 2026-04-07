LATINA – “Lestrella pop” ospita la presentazione del libro di Francesco Bertini “Psico-logica”, pubblicato da Atlantide editore. L’appuntamento è per giovedì 9 aprile alle 18.00 in largo Jacopo Peri 82, nel quartiere ex Q4 di Latina, dove l’autore vive e svolge la professione di psicologo da molti anni.

Con l’autore interverrà Matteo Del Vecchio, presidente dell’associazione “Factory 10” e autore della foto di copertina del libro, che dialogheranno sulla psiche umana, tra stimoli interni e relazioni con le immagini esterne. Il libro, sottotitolo “consapevolezza psicofisica a portata di comodino”, punta ad essere “una guida pratica rivolta alle persone interessate a conoscere ed esplorare il funzionamento psicofisico umano”, con l’obiettivo di raggiungere tramite la consapevolezza, l’ascolto e la gestione dei propri stati interni, migliori condizioni di vita. Attraverso le tre tappe principali di conoscenza, contatto e incontro, la Psico-Logica viene proposta quale “chiave di lettura e comprensione in grado di calare il lettore interessato nel proprio organismo”. Un viaggio tra evoluzione individuale, terminologie e professioni della psicologia, che vuole favorire nel lettore una adeguata conoscenza della disciplina e della “grande macchina che ognuno ha la fortuna di abitare”, il corpo umano.

Bertini, psicologo e psicoterapeuta, è impegnato oltre che nell’attività professionale privata, anche in collaborazioni con Enti del Terzo Settore che si occupano di persone con disabilità di varia natura, soprattutto visiva. Da pochi mesi ha fondato l’associazione “Psicoplus” insieme ad alcuni amici e colleghi per favorire la diffusione della conoscenza e della cultura psicologica nella società, in maniera chiara e accessibile per tutti i cittadini.