Nicola Catani nuovo capogruppo di Noi Moderati in Consiglio comunale a Latina

LATINA – Il gruppo consiliare di Noi Moderati nel Consiglio comunale di Latina ha indicato il consigliere Nicola Catani quale nuovo capogruppo dopo l’ingresso in giunta del consigliere Maurizio Galardo. In Consiglio comunale è entrato invece Antonio Costanzi che affiancherà Licata e lo stesso Catani.

“L’indicazione di Nicola Catani come capogruppo – dichiara il coordinatore provinciale Alessandro Paletta – è la conferma del percorso politico chiaro e condiviso di Noi Moderati. In questa fase servono serietà e capacità di tenere insieme politica e lavoro amministrativo. Siamo convinti che Nicola Catani saprà interpretare il ruolo di primo rappresentante del partito in Consiglio con equilibrio e determinazione, rafforzando il lavoro del gruppo consiliare e del comitato cittadino”.

“Ringrazio tutti gli amici del partito per la fiducia e assumo questo incarico di elevata responsabilità politica, consapevole del contesto amministrativo che Latina sta attraversando – afferma Nicola Catani. Dopo i primi anni di esperienza in Consiglio, guidati dal lavoro di Maurizio Galardo, per il nostro gruppo si apre ora una nuova fase: una formazione consiliare giovane e unita, che vuole portare con sempre maggiore forza i propri valori e le proprie proposte all’interno della coalizione di centrodestra che governa la città. Non si tratta di un ruolo formale, ma di un impegno concreto: garantire coesione al gruppo, presenza costante in Consiglio e capacità di tradurre le scelte politiche in atti utili alla città. Lavorerò come sempre con serietà, mantenendo un rapporto diretto con i cittadini e contribuendo con spirito costruttivo a un’azione amministrativa pragmatica e orientata a risultati concreti, nella quale Noi Moderati continuerà a dimostrarsi una forza

politica determinante”.