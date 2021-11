Latina. il centrodestra non entra in giunta, ma chiede a Coletta figure tecniche

LATINA – Il centrodestra di Latina si è riunito oggi presso la sede provinciale di Fratelli d’Italia. Erano presenti i coordinatori regionali di Fratelli d’Italie e Lega, i deputati Paolo Trancassini e Claudio Durigon, i coordinatori provinciali di Fratelli d’Italia, Forza Italia e UDC, senatore Nicola Calandrini, Alessandro Calvi e Giuseppe Di Sangiuliano, il candidato sindaco onorevole Vincenzo Zaccheo e i consiglieri comunali eletti nelle liste di Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia e Latina nel Cuore. La riunione pone le basi strategiche per dare il via alla seconda amministrazione Coletta, in cui il centrodestra è maggioranza in grado di rivendicare obiettivi programmatici e ruoli quali la presidenza del Consiglio Comunale e le presidenze di tutte le commissioni.

Le liste che hanno sostenuto Vincenzo Zaccheo hanno ribadito all’unisono di non voler entrare in alcun modo nella giunta Coletta, né con esponenti diretti né dando indicazioni di personalità esterne. È stato auspicato da tutti che il sindaco possa comporre una giunta di alto profilo di figure esclusivamente tecniche e non politiche.

Allo stesso modo, è stato ribadito di non volere né sfiduciare il sindaco in partenza, né firmare alcun patto di consiliatura.

Il Consiglio Comunale è organo di indirizzo e controllo e il centrodestra intende esercitare questa funzione attuando il programma per il quale è stato votato dalla maggioranza della città, partendo dai punti necessari per rimettere in moto l’economia, favorendo lo sviluppo e l’occupazione.

I presenti hanno stabilito di rivedersi congiuntamente prima del consiglio comunale del 9 novembre.