Norme anti-covid, il Nas di Latina controlla centri estetici e per massaggi: quattro violazioni e 2400 euro di multe

LATINA – I Carabinieri dei NAS, d’intesa con il Ministero della Salute, hanno condotto su tutto il territorio nazionale una campagna di controlli presso centri massaggio ed estetici, per verificare ” la corretta erogazione dei servizi e l’osservanza delle misure di contenimento anti-COVID”.

Gli interventi, svolti in fasce orarie diversificate e attuati in collaborazione con i reparti dell’Arma territoriale e del Comando Carabinieri per la Tutela del Lavoro, hanno interessato complessivamente 785 esercizi, accertando irregolarità in 117 di essi, pari al 15% di quelli ispezionati. Complessivamente sono state segnalate 130 persone all’Autorità giudiziaria e amministrativa,

contestando sanzioni per 94 mila euro. Su 80 violazioni circa la corretta attuazione delle misure di contenimento alla diffusione da COVID-19, 20 hanno interessato operatrici che svolgevano massaggi ed attività estetiche senza avere il green pass obbligatorio per accedere ai luoghi di lavoro.

IN PROVINCIA DI LATINA – I carabinieri del Nas di Latina su un totale di 29 controlli effettuati nelle attività del settore del territorio provinciale (11 i controlli effettuati in provincia di Frosinone) hanno contestato quattro violazioni amministrative, rilevate due a Formia e due a Latina, per mancata attuazione delle misure di contenimento della pandemia e elevato sanzioni per 2400 euro.