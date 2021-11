Università, nel Lazio crescono dell’8% le immatricolazioni

LATINA – Nel Lazio si è registrato un grande balzo, superiore alla media nazionale. Con le sue 18 università, si è passati da 40.465 immatricolati del 2019/2020 ai 43.565 del 2020/2021, con un +8%. Da segnalare le performance di Roma Tre con +16% (da 5.688 a 6.643 immatricolati), di Università della Tuscia con + 8,5% (da 1.514 a 1.640 immatricolati), de La Sapienza con + 7,5% (da 17.095 a 18.390, nella foto la sede di Economia del Polo Pontino) e di Tor Vergata con + 9% (da 4.878 a 5.308). La Luiss Guido Carli registra un +11%, il Campus Biomedico conferma una più alta percentuale femminile, 58%, mentre al contrario Link Campus è più maschile con il 76% degli iscritti al primo anno.

I dati emergono in occasione del Salone dello Studente Campus Orienta che fa tappa in Lazio con un’edizione digitale e totalmente gratuita. Sette giorni (15-21 novembre) ricchi di appuntamenti e stand virtuali, online e on demand, per far conoscere agli studenti delle scuole superiori della regione tutte le offerte formative post diploma. Durante i primi quattro giorni tutti gli eventi saranno in diretta streaming, mentre dal 19 al 21 novembre saranno riproducibili on demand sulla piattaforma www.salonedellostudente.it. Al Salone partecipano università, scuole e accademie nazionali e internazionali.

Al Salone la Regione Lazio sarà presente con le iniziative dedicate all’orientamento e al lavoro attraverso DiSCo Lazio, Ente regionale per il diritto allo studio e alla conoscenza, con interventi destinati agli studenti iscritti presso università, istituti universitari e istituti di arte, musica e coreutica del Lazio; GenerAzioni per sostenere i giovani talenti; Spazio Lavoro la nuova agenzia della Regione Lazio con compiti in materia di servizi e di politiche attive del lavoro dedicati a cittadini e imprese; gli Its, gli Istituti tecnici superiori; e la Scuola d’Arte Cinematografica Gian Maria Volontè, dedicata alle professioni del cinema.

«Anche quest’anno la Regione Lazio ha deciso di partecipare al Salone dello Studente perché crediamo che sia una grande opportunità per i giovani di questa regione, un’occasione preziosa anche per noi come Regione per promuovere e far conoscere cosa facciamo concretamente per gli studenti e i giovani del Lazio per sostenerli nel percorso di formazione, acquisizione di competenze e preparazione al mondo del lavoro», sostiene Claudio Di Berardino, assessore al Lavoro, Nuovi diritti, Formazione e Scuola della Regione Lazio.

«Il Salone dello Studente Campus Orienta, offre la possibilità di avere una visione completa di quello che può essere il percorso post-diploma di uno studente. Sia che si tratti di proseguire gli studi o di optare per il mondo del lavoro», commenta Domenico Ioppolo, amministratore delegato di Campus Editori, che organizza il Salone.

I ragazzi troveranno anche percorsi espositivi interattivi dove sfogliare videogallery e scaricare brochure di sedi e corsi; sale workshop dove seguire presentazioni delle offerte formative di università e accademie, incontri e webinar interattivi; sportelli counseling di coaching in cui porre domande e dialogare con gli interlocutori; test attitudinali; un motore di ricerca per scoprire tutti i corsi di laurea e tutti gli atenei italiani. Inoltre, i ragazzi potranno conoscere le opportunità di corsi pratici di orientamento alla vita universitaria e fare simulazioni dei test di accesso alle facoltà per capire, in concreto, come deve essere affrontata la preparazione. Si parlerà anche delle nuove modalità di costruzione e presentazione del curriculum vitae, su come affrontare un colloquio di lavoro, sulle possibilità di studio all’estero, sul prestito universitario e delle professioni del futuro. Altri servizi sono i Test per misurare le proprie competenze, come il Questionario di interessi alle aree post-diploma; Intelligenze Multiple; Teens’ Voice, l’indagine sui giovani in collaborazione con La Sapienza; Test d’inglese; Questionario degli Interessi Scientifici; Colloqui di Orientamento Individuali prenotabili alla mail salonedellostudente@class.it

YOUTH FOR FUTURE – Al Salone dello Studente di Roma (ora allargato a tutto il Lazio, l’Umbria e la Sardegna) si accompagna Youth for Future, una manifestazione completamente dedicata a scienza, tecnologia, innovazione e sostenibilità. Le tre più grandi università romane (Sapienza, Tor Vergata e Roma Tre) aprono virtualmente le porte dei propri dipartimenti scientifici per far conoscere le nuove frontiere della scienza e della tecnologia. Tutti i giorni sono in programma incontri che toccano le aree più innovative del sapere scientifico e tecnologico.

A questo link gli appuntamenti Youth for future: https://www.salonedellostudente.it/youth-for-future-2021/