Il progetto di Street art degli studenti di Latina

LATINA – Studenti al lavoro a Latina per realizzare un progetto di arte urbana in Largo Mattia Pompili, sulla parete esterna dell’oratorio Don Bosco al quale sono dedicati alcuni quadri. Gli studenti sono quelli del liceo Artistico Michelangelo Buonarroti e il progetto “Not just another brick in the wall” è stato pensato e voluto dai rappresentanti d’istituto del Liceo Classico Alighieri e del liceo scientifico Maiorana, Lorenzo D’Erme e Giacomo Guizzo, che lo hanno proposto alla Consulta provinciale ottenendo il finanziamento necessario. I lavori sono partiti da poco nell’ambito della più estesa iniziativa dell’associazione Rublanum, Gulia Urbana, che coinvolge 25 scuole di tutta Italia.

In questi giorni, e pioggia permettendo, su uno spazio di circa cento metri lineari i ragazzi si cimentano con la street art sotto la guida del professor Pierluigi Adamo per rappresentare i temi più attuali: covid, integrazione, migranti e pianeta da salvare, solo per citarne alcuni.