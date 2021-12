Sciopero generale di Cgil e Uil, i sindacati si muovono verso Roma

ROMA – Sciopero generale di Cgil e Uil oggi a Roma dopo la valutazione sulla manovra economica varata dal Governo giudicata insufficiente. Ci si ferma per un intervento fiscale equo per i redditi bassi e medio bassi e per maggiore redistribuzione e progressività e per contrastare la precarietà e garantire occupazione stabile a partire da giovani e donne. “La manovra è stata considerata insoddisfacente da entrambe le Organizzazioni sindacali, in particolare sul fronte del fisco, delle pensioni, della scuola, delle politiche industriali e del contrasto alle delocalizzazioni, del contrasto alla precarietà del lavoro soprattutto dei giovani e delle donne, della non autosufficienza, tanto più alla luce delle risorse, disponibili in questa fase, che avrebbero consentito una più efficace redistribuzione della ricchezza, per ridurre le diseguaglianze e per generare uno sviluppo equilibrato e strutturale e un’occupazione stabile”.

Ne abbiamo parlato questa mattina su Radio Immagine con Sandro Chiarlitti della Filtcem Cgil Latina e Frosinone

Problemi si potrebbero registrare anche sui trasporti. Sono a rischio quindi anche le corse dei bus di Cotral, su tutto il territorio regionale, che di Csc, la società che gestisce il servizio di trasporto pubblico sul territorio comunale di Latina. Da Cotral fanno sapere che i trasporti saranno regolari da inizio servizio fino alle 8.30 e poi dalle 17 alle 20; sono possibili soppressioni delle corse con eventuali disagi per gli utenti invece nelle fasce orarie tra le 8.31 e le 16.59 e ancora dalle 20.01 a fine servizio. Da Csc comunicano invece, che “saranno garantite le fasce orarie dalle 06:30 alle 09:30 e dalle 13:30 alle 16:30. Nelle altre fasce orarie il servizio potrà subire ripercussioni”. A rischio anche la circolazione ferroviaria. Da Trenitalia fanno sapere che per i convogli a lunga percorrenza possono verificarsi variazioni nei programmi di circolazione, oltre a quelli indicati; per i treni regionali sono garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle ore 21.