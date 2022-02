Covid, 553 casi e due decessi a Latina e provincia

LATINA – Sono 553 i nuovi casi di covid emersi nelle ultime 24 ore da 4400 tamponi circa per un tasso di positività al 12,5%. Due i pazienti ricoverati al Goretti e due trasferiti in altre strutture della Capitale, mentre due pazienti pontini non ce l’hanno fatta e sono deceduti, sono un uomo di Sezze e uno di Formia entrambi di 66 anni che erano ricoverati all’ospedale San Giovanni di Roma.

I casi sono stati registrati ad Aprilia 77, Bassiano 5, Castelforte 9, Cisterna di Latina 25, Cori 8, Fondi 37, Formia 35, Gaeta 11, Itri 16, Latina 128, Lenola 4, Maenza 7, Minturno 28, Monte San Biagio 4, Norma 1, Pontinia 14, Ponza 8, Priverno 21, Roccagorga 12, Rocca Massima 1, Sabaudia 21, San Felice Circeo 5, Santi Cosma e Damiano 1, Sermoneta 16, Sezze 15, Sonnino 8, Sperlonga 2, Spigno Saturnia 3, Terracina 31.

le guarigioni nelle ultime 24 ore sono state 261.

Le vaccinazioni negli adulti sono state 748 (solo 41 le prime dosi) e si va assottigliando sempre più il numero dei bambini che vengono vaccinati contro il covid. Nelle ultime 24 ore sono stati 5 quelli che hanno avviato il percorso vaccinale con la prima dose, 50 i bambini che si sono sottoposti alla seconda completandolo