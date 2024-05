Proposta di Riqualificazione della pista ciclabile del “Mercato del Martedì” a Latina

LATINA – Nella commissione Attività Produttive che si è svolta oggi si è parlato della possibilità di partecipare al bando regionale per la valorizzazione dei mercati e delle botteghe storiche. “Nel ricordare che per quanto riguarda il nostro territorio, abbiamo sia il mercato annonario che quello del “martedì” riconosciuti di interesse storico dalla Regione Lazio, abbiamo dato mandato agli uffici di predisporre dei progetti, per partecipare al suddetto bando ed avere accesso alle somme messe a disposizione dello stesso, che per quanto riguarda la nostra casistica (Comuni sopra i 5000 abitanti), ammontano a 10.000 € a progetto. In linea generale per entrambi i mercati, saranno proposti interventi di riqualificazione che non sono stati previsti nei progetti in corso di esecuzione; in particolare per quanto riguarda il “Mercato del Martedì”, ho proposto il rifacimento della pista ciclopedonale che costeggia il perimetro dell’area mercato, molto utilizzata dai cittadini finché è stata in buono stato, ma che purtroppo negli ultimi anni per mancanza di manutenzione non è stato più possibile utilizzare, specialmente per alcune attività specifiche come ad esempio il pattinaggio. In commissione è stata anche l’occasione per parlare della possibilità di attivare la procedura di riconoscimento del valore storico delle botteghe presenti sul nostro territorio, che nonostante i requisiti particolarmente stringenti (70 e 50 anni di attività) vale pane attivare, anche alla luce dell’emendamento depositato in Regione Lazio per l’abbassamento degli anni di attività, per le botteghe delle città di fondazione”. A renderlo noto è il consigliere e presidente di commissione Dino Iavarone.