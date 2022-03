“I grandi uomini rinascono”, Alighieri e Petrarca rivivono nel romanzo di Emanuela Caracciolo e Maria Teresa Galante

LATINA – Far tornare in vita due tra i poeti più famosi della letteratura Italiana e lasciare che le loro storie intense e delicate si intreccino per la realizzazione di una missione comune. È l’impresa compiuta ne “I grandi uomini rinascono”, il romanzo di Emanuela Caracciolo e Maria Teresa Galante, amiche e colleghe, di penna e di scuola. Le due autrici e insegnanti pontine tornano alla scrittura a meno di un anno di distanza dalla loro raccolta di novelle “Eptameron”, antologia di testi suddivisa in due volumi già in uso in alcune scuole della provincia di Latina.

“I grandi uomini rinascono” è un libro da leggere tutto d’un fiato assaporando la bellezza di un passato che torna a rivivere in chiave totalmente moderna. In questo nuovo lavoro, Dante Alighieri e Francesco Petrarca sono giovani uomini che hanno parecchi nodi da sciogliere nelle loro vite personali. Le vicende legate all’incontro con le due donne che cambieranno la loro vita si intrecceranno e spingeranno i due poeti a lavorare fianco a fianco, diventando un punto di riferimento per l’umanità.

La prefazione del libro, capace di suscitare la curiosità di chi vorrà leggerlo, è affidata a Rino Caputo, Professore di Letteratura Italiana, Storico e Critico della Letteratura. Il romanzo edito dalla Casa editrice LFA Publisher di Napoli è già disponibile su tutti gli store online e nelle librerie.