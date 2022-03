Latina, altro proiettile d’artiglieria nei campi, stavolta a Borgo Podgora

LATINA – Un altro residuato bellico è stato trovato nelle campagne intorno a Latina. E’ spuntato da un terreno agricolo a Borgo Podgora nella mattinata di ieri e su richiesta del proprietario sul posto è arrivata una pattuglia della Polizia di Stato Borgo Podgora, in un appezzamento di terreno privato su richiesta del proprietario. Stesso aspetto di quelli ritrovato alcuni giorni da a Borgo Bainsizza, il reperto lungo circa 25 cm, con circonferenza di circa 5 cm, è con ogni probabilità un proiettile d’artiglieria risalente alla seconda guerra mondiale in pessimo stato di conservazione.

Gli agenti hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’area e la Questura ha immediatamente attivato l’iter per l’intervento di militari specializzati dell’Esercito per la successiva rimozione dell’ordigno, con il coordinamento della Prefettura in collaborazione con tutti gli altri enti interessati.