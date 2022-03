Latina, la Asl chiama i pediatri di base: “Serve assistenza per i bambini ucraini”

LATINA – Anche gli studi medici pediatrici della provincia di Latina saranno al fianco dei bambini che stanno vivendo la drammatica esperienza della guerra tra Ucraina e Russia assicurando assistenza sanitaria gratuita presso gli ambulatori dei pediatri di libera scelta che aderiscono alla chiamata dell’assessorato alla sanità del Lazio.

“Danni concreti e forte disagio psicologico sono solo alcune delle conseguenze immediate che gravano sui piccoli in seguito all’escalation di violenza, occorre fare tutto il possibile per dare loro il sostegno necessario”, sottolineano dalla Asl di Latina.

E a stare ai primi dati, sono molti i pediatri che, con spirito di solidarietà, hanno già aderito all’accordo per offrire assistenza sanitaria ai piccoli rifugiati ucraini. “Tuttavia – aggiungono dall’azienda sanitaria di Latina – è auspicabile che queste collaborazioni crescano ulteriormente per garantire ai bambini non solo l’assistenza sanitaria di cui necessitano ma anche per donare loro un messaggio di protezione, sicurezza e serenità”.

Per conoscere i medici aderenti sarà stilato un elenco regionale. E’ stato infatti creato un indirizzo di posta elettronica dedicato pediatri.ucraina@gmail.com dove i pediatri che vogliono offrire assistenza sanitaria gratuita ai bambini ucraini potranno comunicare nome e cognome, indirizzo dello studio, orari e recapiti per essere contattati quando ce ne sarà bisogno.