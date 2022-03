Latina, si è spento il professor Domenico Morgante, aveva 90 anni

LATINA – Si è spento ieri sera nella sua casa di Via Monti 30, il professor Domenico Morgante, storico e stimatissimo docente di Lettere al Liceo Classico Dante Alighieri di Latina, dove ha insegnato fino agli anni ’90. Siciliano di origine, trasferitosi a Latina, aveva formato qui la sua famiglia che gli è stata vicino sempre, fino all’ultimo. Da poco aveva compiuto i suoi 90 anni.

Un “maestro” impossibile da dimenticare, il prof Morgante ha fatto da guida a generazioni di latinensi ed è stato tra i più rinomati e temuti dell’allora Ginnasio: sempre puntuale con la sua valigetta, insegnava con trasporto le regole delle grammatiche latina e greca. Nella sua vita di insegnante non si risparmiava mai, dava e pretendeva tantissimo. Ma era anche l’uomo che si commuoveva leggendo i passaggi più significativi dei Promessi Sposi, tradendo in quei momenti la profonda tenerezza che lo contraddistingueva come uomo.

Alcuni anni fa gli era toccato in sorte il dolore più grande: perdere l’amata figlia Fonia, la più giovane dei tre, nel cui nome era ricordata anche la sua passione per le materie che insegnava. Da allora conduceva una vita molto ritirata.

Lascia la moglie Rarà La Mendola, i figli Gaspare con Marina, Francesca con Claudio, e sei nipoti.