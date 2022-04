Alloggi Ater nella zona Porta Nord a Latina, partito il cantiere in via Selene

LATINA – E’ stato inaugurato oggi il cantiere in via Selene a Latina che consentirà la costruzione di 24 alloggi popolari destinati a categorie speciali. L’intervento, per un investimento di circa 3,5 milioni di euro, gode di un finanziamento regionale e comprende la costruzione di 24 nuovi alloggi di cui 16 di 45 metri quadrati e 8 di 60 metri quadrati distribuiti in 4 piani per una volumetria totale di 5.422 metri quadrati. Ci sarà inoltre un’area libera destinata a parcheggio con messa a dimora di alberi; risparmio energetico con uso di pompe di calore autonome collegate a pannelli fotovoltaici; pareti e infissi isolati e performanti; classe energetica A.

Oggi all’inaugurazione erano presenti, oltre al presidente Ater di Latina Marco Fioravante, l’assessore regionale alle Politiche abitative, Urbanistica e Rifiuti Massimiliano Valeriani e il sindaco Damiano Coletta, insieme anche ai consiglieri regionali Salvatore La Penna, Enrico Forte e Gaia Pernarella.

“Da tre anni qui a Latina stiamo lavorando per il miglioramento dell’edilizia residenziale pubblica e non è finita – ha spiegato l’assessore Valeriani – perchè stiamo organizzando tanti interventi per dare ai Comuni diversi alloggi in tutta la provincia”

“Questo è un cantiere importante perché rispondendo anche alle esigenze dell’Amministrazione comunale, i 24 alloggi di questo edificio saranno destinati alle categorie speciali, con situazioni particolari e che hanno bisogno di maggiori attenzioni come giovani coppie, anziani, famiglie con disabili”, ha detto il presidente Ater di Latina Marco Fioravante