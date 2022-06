Latina, a San Luca, torna Altre Storie, musica, cultura e spettacolo

LATINA – Inizia domani, 17 giugno 2022, la terza edizione di Altre Storie, la rassegna organizzata dall’associazione Quartieri Connessi con la Parrocchia di San Luca sotto la direzione artistica di Ferdinando Cedrone e Gioconda Bartolotta.

“Siamo giunti alla terza edizione di Altre Storie – sottolinea Ferdinando Cedrone, presidente dell’associazione Quartieri Connessi e membro del coordinamento Rete Civica Q4Q5 – quest’anno la rassegna di eventi spazierà tra tutti i generi culturali, contest musicale ed esibizioni di band che spazieranno tra i diversi generi musicali, dibattiti su importanti temi socio-culturali con relatori di spessore, presentazione di libri con gli autori; insomma tanti eventi pensati per coinvolgere persone di tutte le fasce di età, ma soprattutto va detto che ‘Altre Storie’ sta diventando un appuntamento tradizionale cui partecipa tutta Latina, che questa rassegna ha superato i confini dei quartieri Nuova Latina e Nascosa (ex q4 q5), per arricchire il panorama delle manifestazioni estive di questa città, in un periodo così difficile, post pandemico, vuole dare un segno, nella speranza di esserci lasciati alle spalle lockdown, paure e isolamento forzato, che hanno pesato tantissimo proprio nel settore cultura e socializzazione, impoverendo le nostre vite, perché hanno causato un vuoto che ora tutti dobbiamo impegnarci a colmare”.

IL PROGRAMMA DEL PRIMO FINE SETTIMANA – Il primo dei tre fine settimana in programma nel cartellone di musica e cultura nell’oratorio e nell’anfiteatro della struttura religiosa comincia alle 18 con il concerto degli studenti dell’I.C. “Don Milani” che eseguiranno Schiarazula Marazula (anonimo), John Ryan’s Polka (trad. irlandese), La vita è bella (N. Piovani) e i Pirati dei Caraibi (H. Zimmer/K. Badelt)

Alle 20.30 andrà in scena la prima serata del contest musicale Altre Stelle che vedrà l’esibizione dei primi 5 concorrenti, tra cantanti singoli e band. Un contest che è tra i pochi a dare l’opportunità a giovani artisti latinensi di esibirsi davanti a un folto pubblico. Nella serata finale del primo luglio in palio buoni spesa da spendere nel negozio di strumenti musicali Musichrome di Latina, (500 euro al primo, 300 al secondo, 200 al terzo).

A seguire, alle 21.30 è previsto il concerto dei Soul and the Gang, con i grandi successi di Michael Jackson, Amy Winehouse, Madonna e tanti altri in chiave pop-soul.

Tutte le sere ci sarà il servizio ristorazione organizzato da el Papì 1980.

Quartieri Connessi è un’associazione di volontariato (ODV) che opera nei quartieri Q4 e Q5 da oltre 18 anni. Da sempre impegnata nel promuovere i valori del senso civico, della legalità, del rispetto della persona e dell’ambiente, avvia spesso iniziative per migliorare la vivibilità dei quartieri Nuova Latina (Q4) e Nascosa (Q5).