Nuovi reperti in arrivo all’Antiquarium del Procojo di Borgo Sabotino

LATINA – Lunedì 20 giugno, alle 10:30 presso l’Antiquarium Comunale del Procoio di Borgo Sabotino, le assessore alla Transizione ecologica e alla Marina, Adriana Calì e alla Cultura Laura Pazienti, in rappresentanza del Comune di Latina, anche alla presenza della Soprintendenza ai beni archeologici, riceverà preziosi reperti rinvenuti sui fondali della costa dai subacquei dell’Archeosub Latina. Sarà il presidente dell’Archeoclub Angelo Silvestri a consegna materialmente i pezzi.

La soddisfazione delle Assessore Pazienti e Calì: «È un “dono” che la città di Latina aspettava da tempo e che è stato reso possibile grazie alla proficua collaborazione tra Comune e Soprintendenza». La manifestazione è aperta ai cittadini, mentre l’Antiquarium è temporaneamente chiuso.

Come si legge sul sito del Comune di Latina, l’Antiquarium è stato istituito nel 1997 nell’edificio proto-industriale ottocentesco utilizzato per la lavorazione del latte. I reperti furono donati da privati, a integrazione del fondo superstite dell’Antiquarium degli Anni Trenta. Si articola in quattro sale.