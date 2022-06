Settimana di volontariato a Latina per i dipendenti di Abbvie e Allergan Aesthetics

LATINA – Anche a Latina, i dipendenti di AbbVie e Allergan Aesthetics faranno volontariato durante la Week Of Possibilities, da oggi 20 giugno al 1 luglio. Si tratta di un programma annuale di volontariato che unisce i dipendenti di tutto il mondo con un unico obiettivo: supportare le comunità locali attraverso il volontariato. Cinque gli interventi che saranno svolti nell’arco di sei giorni di cui tre in provincia di Latina presso : l’Associazione Italiana Persone Down sezione di Latina (che ha il principale scopo di operare a favore delle persone Down e delle loro famiglie e tutela principalmente l’inserimento e l’ integrazione scolastica, lavorativa e sociale a tutti i livelli delle persone con Sindrome di Down, accompagnando le stesse nel loro percorso di vita dall’infanzia all’età adulta). “L’attività sarà di grande aiuto all’associazione in quanto permetterà l’estensione degli spazi esterni utilizzati dai beneficiari e darà lo spunto a nuove iniziative all’aperto”, spiegano da Abbvie.

Ancora, l’Associazione Diaphorà ​​​​di Latina (che opera dal 2002 con lo scopo di migliorare la qualità di vita delle persone con disabilità e delle loro famiglie). “L’obiettivo principale – si legge in una nota – è quello di favorire la piena inclusione sociale attraverso percorsi di autonomia lavorativa, accrescendo il benessere emotivo e psicologico. Le attività miglioreranno le condizioni e la fruibilità dell’area esterna che ospita numerose iniziative a cui partecipano quotidianamente i ragazzi disabili dell’associazione permettendo loro di sviluppare nuove competenze”.

E infine Casa di Borgo e di Mare – Casa Cantoniera a Latina, punto di riferimento della vita comunitaria che si rivolge a tutti i cittadini del territorio comunale, con particolare attenzione ai residenti del borgo e del mare per stimolare la partecipazione a iniziative e attività generando relazioni e scambi culturali e sociali. “L’evento avrà un impatto significativo sulla manutenzione e sull’estetica della struttura e sarà un importante gesto di attenzione verso le azioni quotidiane delle associazioni che si prendono cura di questo polo sociale e mirano a trasformarlo in un punto di riferimento per la vita della comunità”.

“Tutti noi di AbbVie in Italia siamo entusiasti di trovarci di nuovo di persona per la Week of Possibilities, una delle iniziative di volontariato annuali più attese in tutta la nostra azienda”, ha affermato Darragh Pattwell, Direttore del Polo Produttivo di Campoverde “servire le comunità è un nostro principio guida, dimostra ciò che siamo e non vediamo l’ora di avere un impatto significativo a supporto delle comunità del luogo in cui insistiamo” ha continuato Manuela Vacca Maggiolini, Direttore delle Risorse Umane di AbbVie Italia, “lavoriamo insieme a migliaia di nostri colleghi di AbbVie qui in Italia e in tutto il mondo per aiutare chi ne ha bisogno” ha concluso Claudia Di Filippo, Direttore del Quality Assurance del Polo Produttivo di Campoverde.