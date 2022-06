Sport estate a Latina, al via il secondo trofeo games

LATINA – Al via lunedì 20 giugno il secondo trofeo Sport Estate Games che vedrà sfidarsi tutti gli stabilimenti della Marina di Latina in diversi sport da spiaggia e non solo. Lunedì si parte all’Arca Enel, stabilimento vincitore del primo torneo, alle ore 16 con il torneo di briscola, alle 17 il torneo di Play Station e alle 18 calcio balilla.

Martedì alle 16 è previsto il tiro a canestro, alle 17 il ping pong e alle 18 bocce. E’ possibile la partecipazione dai 14 anni in su. Le prenotazioni direttamente il giorno dell’evento o via WhatsApp al numero 3500744212