Governance poll 2022, Coletta si conferma tra i primi 20 d’Italia

LATINA – E’ uscita la classifica Governance Poll 2022 sul gradimento di sindaci e presidenti di Regione effettuata da Noto Sondaggi per il Sole 24 Ore. Una classifica che vede fra i primi 20, quest’anno in 19° posizione, il sindaco di Latina Damiano Coletta con un incremento di consenso del +1,4% rispetto al giorno dell’elezione. Nel 2020 Coletta era risultato 9°, nella top ten.

Soddisfatto il primo cittadino che così ha commentato.

La classifica è stata così realizzata: ha preso in considerazione 78 comuni capoluoghi di provincia e 18 Regioni in cui vige la regola dell’elezione diretta. Le interviste sono state effettuate da Marzo a Giugno 2022, la numerosità campionaria in ogni Regione è stata di 1.000 soggetti, in ogni comune di 600 elettori, disaggregati per sesso, età ed area di residenza. I 26 comuni in cui il sindaco è stato eletto nel mese di giugno 2022 non rientrano nella classifica.