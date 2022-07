Ritiro Latina Calcio 1932, aumentano i ritmi: tre sfide in sette giorni

LATINA – Definito il programma per la terza settimana di ritiro del Latina Calcio 1932. In queste giornate i ritmi aumenteranno ulteriormente, con la squadra che dovrà cimentarsi in tre sfide nell’arco di sette giorni per iniziare a trovare il ritmo partita.

Si comincia lunedì 1° agosto con una seduta mattutina, in vista del primo allenamento congiunto contro l’Indomita Pomezia che si terrà alle ore 18 presso l’ex Fulgorcavi. Dopo questa uscita, il tecnico Daniele Di Donato concederà ai suoi giocatori il martedì di riposo, per poi riprendere da mercoledì con altre giornate con doppie sedute.

Venerdì 5 agosto altro allenamento congiunto, sempre alla ex Fulgorcavi contro il Città di Anagni. Dopo un sabato all’insegna del defaticamento, domenica 7 il Latina sarà impegnato in una sfida di livello. Infatti, allo stadio Domenico Francioni, arriverà la Viterbese per un nuovo allenamento congiunto, che darà un antipasto del prossimo campionato di Serie C.