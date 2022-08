Canottaggio, oro e argento mondiali per Matteo e Jacopo Sartori

SABAUDIA – Ancora un trionfo per la dinastia Sartori. Matteo Sartori, l’atleta terracinese proveniente dalle fiamme gialle di Sabaudia, ai Mondiali Under 23 in svolgimento a Varese ha vinto la medaglia d’oro nel “quattro di coppia”, piazzandosi davanti alla Germania dopo aver dettato legge anche nei turni precedenti. L’atleta delle Fiamme Gialle insieme a Nicolò Bizzozero (SC Gavirate), Leonardo Tedoldi (CUS Torino) e Andrea Pazzagli (SC Gavirate) vincono la medaglia d’oro ai Mondiali Under 23 in svolgimento in questi giorni alla Schiranna (VA) e si laureano Campioni del Mondo.

Il colosso di Terracina, proveniente dalla Sezione Giovanile delle Fiamme Gialle di Sabaudia, mette un altro brillante successo nel suo palmares, andando a incrementare il prestigio della dinastia Sartori che in 24 ore si è presa poi una seconda meritata soddisfazione: con il “quattro con” Junior, Jacopo Sartori, cugino di Matteo e figlio di Luca Sartori, campione di canottaggio degli anni ’90, ha vinto l’argento.

L’equipaggio azzurro composto dall’atleta della Sezione Giovanile delle Fiamme Gialle insieme a Santo Zaffiro (RYCC Savoia), Nicola Mancini (SC Pontedera), Giulio Zuccalà (SC Lario) e il timoniere Lorenzo Fanchi (SC Varese) è stato protagonista di una gara pazzesca: l’Italia per tutto il percorso in quarta posizione, con l’oro a un secondo e il podio a pochi decimi, non demorde e negli ultimi 250 metri succede di tutto. Crollano Sudafrica e Turchia mentre Australia e Italia incrementano la velocità tanto da sopraffare gli avversari. Sul traguardo vince l’Australia, argento all’Italia e bronzo alla Turchia.

Jacopo con questa medaglia d’argento mondiale entra di diritto nella storia della “dinastia” Sartori .