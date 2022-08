Latina, un messaggio whatsapp virale parla di brogli, Coletta sporge denuncia

LATINA – “Sta girando via Whatsapp un appello al voto che contiene un ignobile messaggio in cui si parla di “brogli elettorali fatti dall’ex sindaco Damiano Coletta”. Lo dichiara lo stesso primo cittadino decaduto dopo l’annullamento del voto in 22 sezioni, che per questa ragione ha deciso di andare il Questura.

“Poco fa ho presentato una denuncia contro ignoti alla Digos perché non posso permettere che si approfitti della bagarre elettorale per infangare il mio nome, quello di una coalizione e di un’intera città. Chiunque sia stato l’autore di questo messaggio – scrive Coletta in un post diffuso sui social – dovrebbe vergognarsi non solo per averlo diffuso ma anche solo per aver pensato di poter insinuare una simile falsità senza pagarne le conseguenze. E da oggi sono pronto a denunciare chiunque dovesse accostare la mia persona e la mia coalizione a presunti e mai accertati brogli elettorali”.

Il messaggio oggetto della denuncia è passato di telefono in telefono fino ad apparire nelle chat di candidati della coalizione che sostiene Coletta, quindi allo stesso leader. Saranno ora le indagini della Digos a dover accertare chi lo abbia diffuso.