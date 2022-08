Libri nel Parco, c’è Zerunian con “Dove c’era la palude”

SABAUDIA – Decimo appuntamento a Sabaudia per la rassegna Libri nel Parco dell’Associazione Sabaudia Culturando. Ospite Sergio Zerunian che presenterà mercoledì 24 agosto alle ore 21, nella corte comunale di Sabaudia, il suo libro “Dove c’era la palude”. L’autore dialogherà con la giornalista Licia Pastore.

Non ci sono giustificazioni alle pesanti trasformazioni che Homo sapiens impone a ciò che lo circonda, passando spesso per la cancellazione di interi ecosistemi, com’è avvenuto durante la bonifica delle Paludi Pontine negli anni Venti e Trenta del Novecento, ma non è mai troppo tardi per cambiare, anche perché noi siamo la Natura, e distruggerla coincide col nostro stesso annientamento. “Dove c’era la palude” ricorda tutto questo e molto altro ancora, planando sul mondo naturale con lo sguardo attento della biologa Francesca, alle prese con memorie di vite passate e un amore appena nato che è, in fondo, il vero protagonista del romanzo.

L’undicesimo e ultimo appuntamento si svolgerà martedì 30 agosto alle ore 19:00 con Mauro Canali che presenterà il suo libro “Gli uomini della marcia su Roma”.